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Стала известна стоимость истребителей Су-35 для Индонезии

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Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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Стоимость контракта между Россией и Индонезией составляет порядка миллиарда долларов. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, поставки будут осуществляться в два этапа. Сперва Индонезия получит восемь российских самолетов, после чего еще три.

Агентство не располагает подтверждением данной информации.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

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