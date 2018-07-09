Стала известна стоимость истребителей Су-35 для Индонезии

Стоимость контракта между Россией и Индонезией составляет порядка миллиарда долларов. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, поставки будут осуществляться в два этапа. Сперва Индонезия получит восемь российских самолетов, после чего еще три.

Агентство не располагает подтверждением данной информации.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.