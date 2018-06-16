СМИ узнали о «секретном способе» Су–35 сбить истребитель F-22

Американское издание The National Interest рассказал о «секретном способе», благодаря которому российский истребитель Су-35 может сбить американский F-22.

В материале под аналогичным названием эксперты не сравнивают два военных самолета, а приводят недостатки американского истребителя. По мнению автора публикации, F-22 не оснащен системами, отслеживающими самолеты по теплу двигателей, не располагает радиолокационными станциями бокового обзора и не имеет радаров, позволяющих запускать ракеты, которые могут менять курс

Из-за описанных недостатков американский F-22 более уязвим в сравнении с истребителем Су-35. При наличии такого радара самолет мог бы определять местонахождение вражеского истребителя и иметь возможность приближаться к ракетам, которые могли быть в него выпущены, резюмирует автор.

Данные недостатки возникли на ранней стадии разработки F-22, который должен был заменить F-15 Eagle, состоявший в 80-х годах на вооружении ВВС США, говорится в статье.

Сначала ВВС в 1981 году заключили контракты на первоначальную разработку дизайна нового тактического реактивного истребителя с компаниями General Dynamics и McDonnell Douglas. В итоге в 1986 году над созданием самолета стали работать две команды из различных компаний, передает телеканал «Звезда».

ВВС ограничили стоимость электронных систем, в итоге разработчики отказались от систем сопровождения и, в частности, от боковых радаров.

Авторы материала отмечают, что сами ВВС США не давали никаких указаний по этому поводу. В итоге стоимость электронных систем оснащения F–22 ограничили суммой в $9 млн.

Из-за описанных недостатков американский F-22 более уязвим в сравнении с истребителем Су-35. При наличии такого радара самолет мог бы определять местонахождение вражеского истребителя и иметь возможность приближаться к ракетам, которые могли быть в него выпущены, резюмирует автор.

В предыдущей публикации National Interest сравнил российские истребители Су-35 и Су-57.