Уйти за горизонт

В начале июля 2018 года на сайте раскрытия информации был опубликован очередной годовой отчет Невского проектно-конструкторского бюро за 2017 год, где среди прочего сообщается о ходе работ по перспективным десантным кораблям для ВМФ России. Среди прочих данных особый интерес представляют сведения о разработке перспективных десантных кораблей. Ряд популярных военных блогов обратили внимание на опубликованную информацию, и iz.ru разобрался в возможных последствиях.

В поисках перспективы

Отчет довольно скуп на детали, однако сообщает, что в Невском ПКБ проработан типоряд десантных кораблей водоизмещением от 10 до 35 тыс. т, при этом для дальнейшей разработки выбраны два проекта: десантного вертолетоносного корабля-дока (ДВКД) водоизмещением около 15 тыс. т и универсального десантного корабля (УДК) водоизмещением около 30 тыс. т. Дополнительная информация не приводится, однако контекст предшествующих сообщений по теме позволяет довольно точно установить, о чем идет речь.

Предыдущие сообщения о планах строительства новых вертолетоносцев для ВМФ России сводились к желанию флота получить ДВКД по образцу нидерландского типа «Роттердам» и УДК, аналогичные или превосходящие по возможностям французские корабли типа «Мистраль», постройка которых для ВМФ России была сорвана в 2014 году.

БДК_3 Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» ВМФ России зашел в военную гавань Балтийска после первого выхода в море на ходовые испытания Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Ключевым отличием этих проектов как от больших десантных кораблей (БДК) проектов 775 и 1171, так и от новейшего проекта 11711, является принципиально иная концепция десантной операции. Имеющиеся в составе ВМФ РФ БДК, восходящие по своей архитектуре к танкодесантным кораблям Второй мировой войны, предусматривают в первую очередь высадку непосредственно на берег с помощью аппарели. В редких случаях — высадку с использованием плавающей бронетехники в непосредственной близости от берега.

Десантный корабль при этом непосредственно поддерживает высаженные подразделения собственным оружием — артиллерийской установкой, реактивными системами залпового огня. В условиях столкновения с сильным противником корабли подобного типа грозят оказаться одноразовыми — транспорт, по сути сидящий на мели непосредственно у пляжа, представляет собой превосходную мишень.

Загоризонтная высадка

Ключевым отличием новой концепции является загоризонтная высадка, не предполагающая подход десантного корабля к берегу на расстояние визуального контакта. Высадка морской пехоты в этом случае проводится двумя путями: по морю — с помощью десантных катеров, перевозимых в док-камере ДВКД или УДК и по воздуху — с помощью вертолетной группы. Использование катеров с малой осадкой, тем более — катеров на воздушной подушке, а также вертолетов, резко увеличивает количество доступных для высадки зон, по сравнению с классическими «аппарельными» БДК, которым необходим относительно ровный пляж и ровное дно у берега.

Загоризонтная высадка ускоряет процесс в целом — большая часть десанта может оказаться на берегу через полчаса после того, как УДК/ДВКД займет позицию вне видимости берега, и позволяет обезопасить корабль. Непосредственная огневая поддержка десанта при этом возлагается на вертолеты, вооружение катеров и собственное оружие десантных подразделений, доставленное на берег по воздуху или морем.

БДК_1 Высадка морского десанта с большого десантного корабля проекта 1171 «Николай Вилков» в рамках учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В условиях мирного времени и конфликтов низкой интенсивности, когда высадка на неподготовленное побережье не требуется, ДВКД и УДК регулярно используются в качестве транспортов снабжения заморских контингентов, позволяя перебрасывать за один рейс большие объемы техники и снаряжения.

Кроме того, корабли этого типа могут использоваться для размещения штабов соединения, плавучих госпиталей и других важных объектов. ДВКД или УДК входят в состав большинства значимых флотов НАТО и ряда других крупных морских стран.

Мечты ВМФ России

В настоящее время российский флот располагает 15 БДК проекта 775, построенных по заказу ВМФ СССР в Польше в середине 1970-х – начале 1990-х годов, и четырьмя кораблями проекта 1171, построенных в СССР в 1960-х годах. Все эти корабли в свое время предназначались для высадки тактических десантов в рамках поддержки приморских флангов сухопутных войск, в радиусе действия фронтовой авиации ВВС и береговой авиации флота. Актуальность подобных операций на сегодняшний день значительно снизилась — в случае гипотетического конфликта с США и их союзниками на Западе или на Дальнем Востоке возможность десантной операции с высадкой на пляж подвергается большому сомнению, учитывая превосходство НАТО в обычных вооружениях, в том числе в воздухе.

Тем не менее в рамках возможных локальных конфликтов близ российских границ потребность в подобных кораблях может и сохраниться. Однако для решения задач на большом удалении от собственных берегов требуются совершенно другие корабли, способные не просто доставить в нужную точку определенное количество людей и техники, но и обеспечить долговременные операции, в том числе с авиационной поддержкой. Именно этим объясняется интерес ВМФ России к десантным кораблям нового типа.

Сказать что-то определенное о числе новых кораблей, необходимых для ВМФ России, пока сложно — регулярные сокращения военных расходов не позволяют всерьез надеяться на крупносерийное строительство. Ранее сообщалось о возможном вводе в состав ВМФ России к середине 2020-х годов двух десантных вертолетоносцев, без уточнения типа, однако соответствующие контракты пока не подписаны.

БДК_2 Большой десантный корабль проекта 775 «Ямал» Фото: commons.wikimedia.org

В идеальном случае оптимальный состав десантных сил, по мнению некоторых специалистов, может включать в себя восемь классических БДК как новой постройки, так и модернизированных советских, и 6–8 кораблей нового типа, включая четыре ДВКД и 2–4 УДК. Вместе с тем, подобная десантная группировка будет требовать для своей поддержки соответствующего числа боевых кораблей дальней морской и океанской зоны, серийное строительство которых для ВМФ России налаживается, мягко говоря, с большим трудом. Как быстро эти проблемы будут решены и каким в итоге окажется состав десантных сил ВМФ, как и флота в целом, сказать пока затруднительно.