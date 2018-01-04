Курс ЦБ
$
Главное
ПРЕМИЯ
РУНЕТА
2017
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Подписка/PDF
Прямой эфир
/

Урок истории для ВМФ России

Что можно извлечь из опыта 120-летней давности
Фото: commons.wikimedia.org
Главный слайд
Начало статьи
Урок истории для ВМФ России
2018-01-03 13:13:12">
2018-01-03 13:13:12
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале января 1898 года из бухты Суда на острове Крит в сторону Суэцкого канала вышел корабль под Андреевским флагом. Эскадренный броненосец «Наварин» под командованием капитана 1 ранга Николая Христиановича Иениша шел на Дальний Восток, завязывая узел одной из самых интересных и трагических военно-морских интриг конца XIX  века. В уроках этой истории для современного ВМФ России пытался разобраться iz.ru.

Длинная рука Петербурга

Путин назвал высокой боеспособность армии и флота России

Несколькими днями раньше Суду покинул другой русский броненосец – «Сисой Великий» под командованием капитана 1 ранга Александра Николаевича Паренаго, так же пошедший через Суэцкий канал в сторону Индийского океана и далее на Восток. Внезапный уход из Средиземного моря двух самых мощных на тот момент кораблей русского флота встревожил англичан, направивших для слежения за ними броненосец «Викториес». Соперники по тогдашней холодной войне спешили – при входе в канал «Викториес» вылетел на мель. Это позволило русским кораблям оторваться от слежения: в мире отсутствующего радара и только родившегося радио, следить за ними теперь можно было только по их появлениям в портах для пополнения запасов.

«Наварин» и «Сисой Великий», тем временем, шли к цели, несмотря на неприспособленность к плаванию в южных широтах – температура в погребах боезапаса иногда превышала 40 градусов, отмечались случаи самовозгорания угля.

Флот_1

Броненосец «Наварин»

Фото: commons.wikimedia.org
Ледокол «Илья Муромец» передан Северному флоту ВМФ России в Петербурге

28 марта 1898 года отряд прибыл в только что занятый русским флотом Порт-Артур: Дальний Восток к этому моменту стал центром притяжения для основных игроков, деливших сферы влияния, а два тяжелых артиллерийских корабля при поддержке других боевых единиц давали Петербургу необходимую свободу рук на этом отделенном театре военных действий, где сосредоточение крупных сил в то время представляло серьезную проблему для любой морской державы.

Программа перевооружения

«Сисой Великий» и «Наварин», как и ряд других кораблей разных классов, были построены в рамках программы судостроения 1881 года, принятой на фоне обострения отношений Российской Империи с Великобританией, на тот момент представлявшей собой, возможно, более значимую силу на море, чем сегодняшние США. Целью этой программы было обеспечение господства русского флота на Балтике и Черном море и придание ему ограниченных возможностей, выражаясь современным языком, проекции силы на отдаленных ТВД, под которыми в то время имелись в виду главным образом Средиземное море и Дальний Восток.

Флот_2

Броненосец «Сисой Великий»

Фото: commons.wikimedia.org
Корабли ВМФ России останутся в Средиземном море в 2018 году

Программа принималась в крайне неблагоприятных экономических условиях. Российские финансы были подорваны русско-турецкой войной 1877-78 годов, промышленность также находилась далеко не в лучшем состоянии, при этом даже имевшиеся возможности использовались отнюдь не полностью. Так, меморандум Горчакова 1870 года об отказе от условий Парижского мирного договора, запрещавшего России иметь флот на Черном море, не был подкреплен адекватной кораблестроительной программой, что обеспечило Турции, несмотря на ее ограниченные к тому времени возможности, превосходство на море в ходе войны. Это превосходство (вдобавок, ограниченное активными действиями российских минных сил) Турцию не спасло, но слабость Черноморского флота не позволила России завершить войну взятием Константинополя и окончательным разгромом векового противника: противодействовать явившимся в Босфор главным силам британского Средиземноморского флота было нечем.

Собравшееся для выработки судостроительной программы 1881 года особое совещание оценивало ситуацию здраво: «Россия не может играть на море той же роли, как в последнюю русско-турецкую войну. Она должна быть готова встретить неприятеля за пределами своих вод, у его берегов, будь это в Балтике или в Черном море... Политические надобности рождаются быстро; при трудности постройки современных судов России нельзя уже будет ничего прибавить к тем силам, которые мы будем иметь в момент объявления войны».

Назван лучший флот ВМФ России по боевой подготовке

Цели и задачи

Ставившиеся совещанием цели были вполне адекватными. Главной задачей флота в случае войны называлась активная оборона: на Балтике – исключающая блокаду российского побережья и обеспечивающая переход в наступление на море при первой же возможности, на Черном море – завоевание господства на море и, при необходимости, проведение стратегической десантной операции в Босфоре.

В отношении Дальнего Востока совещание пришло к выводу о необходимости содержания там постоянной флотилии легких сил и развития военно-морской инфраструктуры, позволяющей при необходимости развернуть в регионе эскадру из кораблей Балтийского и Черноморского флотов. При этом на случай перехода соперничества с Британской Империей в «горячую» фазу российское военное руководство продолжало активно развивать крейсерские силы, главной задачей которых было нанесение максимального ущерба британской морской торговле.

Флот_3

Крейсер «Владимир Мономах»

Фото: commons.wikimedia.org
Новую базу ВМФ России создадут на Курилах

Адекватность поставленных особым совещанием целей, к сожалению, нивелировалась не самым удачным исполнением и аналитическими ошибками (последние, впрочем, очевидны скорее из послезнания, и могли бы быть скомпенсированы лучшим уровнем реализации поставленных задач). Построив достаточно большое число боевых кораблей Россия не сумела к началу русско-японской войны в 1904 году создать действительно боеготовый флот. Те или иные недочеты имелись во всех сферах, начиная с недостаточной подготовки командного состава и экипажей, и заканчивая неудовлетворительным состоянием инфраструктуры базирования во Владивостоке, необходимость активного развития которой была констатирована еще в 1881 году.

Повторение пройденного

ЦРУ рассекретило документы о ВМФ СССР

Любые исторические аналогии хромают, и накладывать обстановку 2018 года на трафарет конца 19 века было бы вряд ли корректно, однако определенные параллели нельзя не замечать. Как и русский флот к началу 1880-х годов, ВМФ России сегодня способен выполнять задачи в основном в собственной ближней морской зоне, имея весьма ограниченные, по сравнению с основным противником, возможности по действиям на заморских ТВД. Так же как и в то время, Россия вынуждена развивать свои вооруженные силы в условиях серьезных экономических ограничений и слабой промышленной базы. Ситуация дополнительно усугубляется тем, что если в конце 19 века недостаток мощностей собственной промышленности мог быть отчасти скомпенсирован заказами за рубежом, в том числе у основного соперника - Великобритании, то сейчас подобный либерализм со стороны соперников по геополитической арене невозможен.

Отчасти эта ситуация компенсируется лучшей научной базой – уровень военно-морских разработок в РФ позволяет говорить о лидерстве по ряду направлений, чего не было в позапрошлом веке, а наличие стратегических ядерных сил делает прямое столкновение с флотом главного потенциального противника маловероятным.

Флот_4

Подводный ракетоносец «Александр Невский» 

Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
Путин высоко оценил заслуги ВМФ в борьбе с терроризмом и пиратством

Тем не менее, следует помнить о том, что в 1904-1905 годах Россия проиграла войну на море не Великобритании, а ее союзнику, и проиграла в первую очередь из-за организационных и инфраструктурных проблем, а не из-за нехватки боевых кораблей. Ряд проблем, характерных для российского флота в тот период, был воспроизведен впоследствии в ВМФ СССР и сохраняется сейчас. Среди них можно выделить малосерийность и разнотипность кораблей основных классов, осложняющие создание сбалансированных соединений и управление ими; проблемы с инфраструктурой в основных районах базирования, осложняющие ремонт боевых единиц и поддержание их в готовности; и, наконец, недостаточное развитие коммерческого судостроения, что безусловно сказывается на возможностях отрасли в целом.

Утвержденные летом 2017 года основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности во многом схожи с итогами Особого совещания 1881 года – от российского флота требуется способность защищать собственное побережье и развивать потенциал для действий в отдаленных районах. При всех проблемах, Россия сегодня находится в лучшем положении, чем в начале правления Александра III, располагая возможностью физического уничтожения любого противника в случае прямой военной конфронтации и являясь одним из двух безусловных мировых лидеров в разработке и производстве обычных вооружений.

Повторять допущенные в тот раз организационные и аналитические ошибки, от недостаточного внимания к промышленности, гражданскому судостроению и инфраструктуре, до недооценки возможных соперников по локальным конфликтам было бы просто недостойно статуса великой державы, за который Россия так дорого заплатила всей своей историей. Остается надеяться, что новый заход на создание боеспособного флота будет более удачным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черноморский флот усилят тральщиками-роботами
На новейших противоминных кораблях тралы заменили беспилотными катерами
Две новейшие подлодки войдут в состав ВМФ РФ в Средиземном море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017