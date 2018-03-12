Флот вышел на сушу

Военно-морской флот получил возможность вести наступательные и оборонительные операции на земле. Впервые в истории у главкома ВМФ появился заместитель по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям. Активно переформировываются флотские части береговой обороны, перевооружаются ракетно-артиллерийские подразделения. Это позволит им существенно расширить круг решаемых задач.

В Минобороны сообщили «Известиям», что до конца нынешнего года в ВМФ завершится первый этап формирование интегрированной группировки сил флота, сухопутных войск, ПВО и авиации. Создана система управления, определен облик группировки. На следующих этапах начнется переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, продолжится их перевооружение.

До недавнего времени сухопутные силы флота должны были противодействовать десантам, защищать военно-морские базы, уничтожать надводные корабли, катера и транспортные средства вероятного противника. Теперь они получили возможность наносить высокоточные удары по наземным войскам, пунктам связи и управления, инфраструктурным и другим сухопутным объектам.

ВМФ_1 Военнослужащий морской пехоты береговых войск ВМФ Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В береговые войска ВМФ РФ входят пять бригад и два батальона морской пехоты, три мотострелковые бригады и полк, пять береговых ракетно-артиллерийских бригад, а также ряд других частей и соединений.

– В России есть регионы, где все военные силы подчиняются флоту, – рассказал «Известиям» военно-морской эксперт Александр Мозговой. – Например, именно такая ситуация в Калининграде. Сосредоточение командных функций в одних руках рационально. При возникновении угрожающей ситуации в регионе не нужно тратить время на согласования. В результате серьезно повышается эффективность боевого управления.

Новые задачи потребовали единого командования для всех береговых войск ВМФ. В ноябре прошлого года их возглавил общевойсковой командир - генерал-лейтенант Олег Макаревич стал заместителем главкома по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям.

«Балы» и «Бастионы» справятся с десантом

Сейчас из состава береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) выводят устаревшие береговые ракетные комплексы (БРК) «Редут» и «Рубеж». Вместо них к 2021 году флот получит современные БРК «Бастион» и «Бал».

- "Хребтом" береговой обороны считаются ракетно-артиллерийские соединения, - рассказал «Известиям» военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков. – При проведении противодесантной операции первыми удар по судам противника нанесут дальнобойные «Бастионы», а прорвавшихся ближе к берегу встретят «Балы». При поддержке авиации и средств радиоэлектронной борьбы наши ракеты должны «пробить» противоракетную оборону противника.

ВМФ_1 Пуск ракеты с нового берегового ракетного комплекса Бастион Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Бастион» способен поражать цели на расстоянии до 500 км. В боекомплект этих БРК входят новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», с которыми бессильна бороться любая современная система ПВО. Расширяют возможности этих комплексов беспилотники «Орлан-10» и вертолеты целеуказания, которые позволяют обнаруживать и «подсвечивать» цели на дальних подступах.

Александр Мозговой добавил, что применение БРК для уничтожения береговых целей обеспечит сухопутным войскам дополнительную огневую поддержку.

- Опыт Сирии показал, что «Бастионы» хорошо справляются с уничтожением так называемых «ограниченно подвижных» целей – пунктов управления, РЛС и батарей, - рассказал эксперт.

БРК «Бал» предназначен для контроля прибрежных зон, проливов и акватории вокруг военно-морских баз. Он может поражать цели на расстоянии до 260 километров.

От Калининграда до Камчатки

В России активно формируются новые дивизионы БРК. В обновленных бригадах планируется иметь по три-пять дивизионов с «Бастионами» и один-два - с «Балами».

Одной из первых новые комплексы получила 72-я отдельная береговая ракетная бригада Тихоокеанского флота. В ноябре 2016 года «Балы» из ее состава были дислоцированы на острове Кунашир, батарея «Бастионов» - на острове Итуруп. В случае необходимости эти ракеты закроют вход в Охотское море чужим кораблям. В 520-й бригаде на Камчатке уже есть два дивизиона с «Бастионами», но соединение ожидает еще несколько.

ВМФ_1 Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал" в Калининградской области. Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Калининградской области на базе полка развернута 27-я бригада. В 2016 году «Бастионы» и «Балы» получила базирующаяся на Кольском полуострове 536-я бригада Северного флота. Не исключено, что новые ракеты прикроют военные базы на островах Северного Ледовитого океана.

На Черноморском флоте уже имеются две ракетные бригады. Одна защищает Севастополь и Крым, другая — Краснодарский край и Новороссийск. Под Анапой собираются разместить 15-ю береговую ракетную бригаду.

Корпуса прикроют военно-морские базы

Для лучшей управляемости сухопутных соединений ВМФ за последние два года были сформированы армейские корпуса (АК). Первым таким соединением стал 11 АК Балтийского Флота, расквартированный в Калининградской области. В его состав вошли мотострелковые, ракетные, артиллерийские зенитные полки и бригады. Особую известность получила 152-я ракетная бригада - точнее, ее комплексы «Искандер-М», появление которых наделало немало шуму в странах НАТО.

В начале 2017 года были сформированы 22-й АК Черноморского флота в Крыму и 14-й АК Северного флота. Первый из них получил новое вооружение для артиллерийских соединений. В частности, 8 артполк пополнился РСЗО “Торнадо-Г” и 152-миллиметровыми САУ “Мста-С”. В состав 126-ой отдельной бригады береговой обороны входят горные части.

Сухопутные войска Тихоокеанского флота (ТОФ) в случае возможного конфликта должны будут создать мощную линию обороны на Курильский островах, Чукотке и Камчатке. В ТОФ нет армейского корпуса - Владивосток с суши при необходимости прикроет армия. Зато в 2016 году Минобороны принято решение о формировании дивизий береговой обороны на Чукотке, Камчатке и на Курильских островах.

Арктические бригады в Заполярье

Сухопутные войска Северного флота уже успели назвать арктическими. В 14-й АК входят 80-я отдельная мотострелковая бригада из поселка Алакуртти Мурманской области и 99-я тактическая группа, расквартированная на острове Котельный.

ВМФ_1 ТРЭКОЛ (справа) во время испытаний новых и перспективных образцов вооружения. Арктическая экспедиция Минобороны РФ Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Бригада укомплектована спецтехникой, предназначенной для эксплуатации в условиях Заполярья. На вооружении бригады состоят уникальные снегоболотоходы «Трэкол-39294» и «Беркут», квадроциклы, гусеничные вездеходы ДТ-30 «Витязь», танки Т-72Б, беспилотники и катера на воздушной подушке. Бригаду готовят к высокоманевренной войне в условиях Заполярья, отрабатывая тактику рейдовых действий. При операциях планируется использовать собачьи и оленьи упряжки.

Территориальные дивизии в прибрежной зоне

В ходе учений “Кавказ-2016” в Крыму была сформирована 47-я мотострелковая дивизия территориальной обороны. Такие дивизии комплектуются из резервистов: среди офицеров много тех, кто закончил военные кафедры в гражданских вузах. Возможно, аналогичные дивизии появятся в Калининградской области и на Кольском полуострове. Они будут отвечать за охрану военных и социальных объектов в тылу.

Опыт обороны Одессы и Севастополя

Решение об усилении сухопутной составляющей флота возникло неслучайно. История России знает примеры обороны военно-морских баз от ударов с суши – такие сражения случались во время Крымской, Русско-Японской и Великой Отечественной войны. По мнению Дмитрия Болтенкова, наиболее удачно эта задача была решена в 1941-42 годах.

Тогда под единым флотским командованием были созданы Оборонительные районы - оперативные объединения флотов, сухопутных войск и авиации для защиты прибрежных регионов. В частности, оборона Одессы и позднейшая эвакуация частей Отдельной Приморской армии была признана одной из самых удачных операций по обороне военно-морских баз в современной истории.