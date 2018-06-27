Кадры решают

Президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Николая Моисеева на должность командующего Черноморским флотом. Приступивший к исполнению обязанностей еще в середине мая адмирал сменил на этом посту Александра Витко, которого перевели на новую должность в Москву. Портал iz.ru разбирался с подробностями адмиральской рокировки.

Из Севастополя в Москву

Командовавший Черноморским флотом с апреля 2013 года адмирал Александр Витко попрощался с офицерами и отбыл в Москву накануне Дня Победы в мае 2018-го. Относительно его новой возможной должности ходили разные слухи — вплоть до возможного поста главкома ВМФ. Витко пользуется популярностью во флотской среде и в целом в вооруженных силах, а весной 2014 года он обеспечил бескровную нейтрализацию украинских сил в Крыму.

ВМФ_1 Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В последние несколько лет Черноморский флот под его руководством активно участвовал в сирийской операции — обеспечивая работу «Сирийского экспресса», боевую службу кораблей — как своих, так и приходящих с других флотов и участие в боевых действиях.

Официально информация о назначении пока не поступала, но, по имеющимся в распоряжении портала iz.ru сведениям, Александр Витко станет заместителем главкома ВМФ, сменив в этой должности Александра Федотенкова, которого ранее также сменил на посту командующего Черноморским флотом.

Из Североморска в Севастополь через Москву

О назначении и.о. комЧФ Николая Моисеева пресса сообщила в середине мая 2018 года. Интересно, что ранее карьера нового командующего не была связана с Черным морем. Выпускник «Поповки» (высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова), Николай Моисеев прошел служебный путь на подлодках — от инженера радиотехнической боевой части до командира стратегического ракетоносца, а затем и командующего подводными силами Северного флота.

ВМФ_2 Подводная лодка К-407 «Новомосковск» Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Среди его профессиональных заслуг можно отметить успешный вывод на орбиту микроспутников TubSat 1 и TubSat 2 с пуском ракеты-носителя «Штиль» (конверсионная версия ракеты Р-29РМ) с борта ракетоносца К-407 «Новомосковск» из подводного положения. Этот пуск был произведен в июле 1998 года. В апреле 2016 года Николай Моисеев стал начальником штаба Северного флота, а в ноябре 2017-го — заместителем начальника Генштаба, откуда уже и был назначен на Черное море.

С флота на новую работу

Предпредыдущего командующего Черноморским флотом Александра Федотенкова в военно-морских кругах часто называли кандидатом на должность главкома ВМФ, однако это назначение так и не состоялось. По имеющейся информации, Федотенков покидает не только должность замглавкома ВМФ, но и оставляет Минобороны вообще, с переходом на гражданскую должность.

ВМФ_3 Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Этот переход должен состояться после Дня ВМФ, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

В ожидании нового главкома?

Относительно возможной отставки главкома ВМФ Владимира Королева периодически возникают разные слухи, в том числе в связи с участившимися происшествиями на кораблях и другими проблемами, однако пока ни один из них не подтвердился.

Следует отметить, что в настоящее время должность главкома ВМФ смело можно назвать «расстрельной» — более проблемное заведование и в Вооруженных силах России, и в стране в целом найти, наверное, сложно. Проблемы промышленности и не всегда равномерное финансирование сильно осложняют процесс обновления флота, а имеющийся состав по большей части выработал назначенный ресурс и нуждается в ремонте и модернизации.

ВМФ_4 Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Королев Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Одновременно ВМФ вынужден поддерживать высокую активность как из-за сирийской операции, так и ввиду ухудшения отношений России и НАТО, приведшего к активизации ВМС НАТО у российских границ.

Среди других потенциальных сменщиков Владимира Королева на посту главкома называли в том числе и Александра Витко, в настоящее время принимающего должность его заместителя, и командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца. Последний находится на должности дольше остальных командующих флотами ВМФ России — с мая 2012-го, а с учетом стажа и.о. — с октября 2010 года.

Авакянц, в служебной карьере которого есть и служба на одном из самых активных советских БПК проекта 1134А — «Адмирале Юмашеве» с большим опытом дальних походов и противостояния с ВМС США и их союзников, и ряд других примечательных ступеней, также считается одним из наиболее вероятных кандидатов на высшую флотскую должность.