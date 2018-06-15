Главком ВМФ РФ назвал постоянное число боевых кораблей страны в море

От 70 до 100 кораблей российского Военно-морского флота (ВМФ) постоянно выполняют задачи в море. Об этом в пятницу, 15 июня, заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев газете «Красная звезда».

«Флот может быть настоящим, если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов, а выполняют свои функции в море», — сказал он.

Кроме того, Королев рассказал о постоянном пополнении ВМФ новыми кораблями, оснащенными высокоточным оружием.

Особое внимание уделяется Черноморскому флоту. Так, в августе-сентябре в Севастополь прибудет новый фрегат «Адмирал Макаров».

5 июня «Известия» рассказали, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море.

В защите газовых вышек участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели. Ранее эту задачу решала береговая охрана, входящая в состав погранвойск ФСБ.