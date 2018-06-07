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ВМФ получил способную спасать экипажи подводных лодок субмарину

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Военно-морской флот России получил на вооружение субмарину, способную спасать экипажи других подводных аппаратов на большой глубине. Для этих целей была модернизирована подлодка «Подмосковье», рассказали «Известиям» в Минобороны.

На ней установлена специальная надстройка, к которой крепится глубоководный аппарат АС-40 «Бестер». Он оборудован системой стыковки: большая присоска плотно удерживается на стыковочном узле аварийной субмарины. Это позволяет «сухим» путем эвакуировать экипаж.

За один раз батискаф может принять на борт 22 человека. Сейчас проводятся испытания новой спасательной системы. Рабочая глубина погружения — 720 м, предельная — 790 м.

Подробнее — в материале «Известий»:

Скорая подводная помощь

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