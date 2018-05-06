Погибшую русскую подлодку «Камбала» обнаружили у берегов Севастополя

Затонувшую в 1909 году русскую подводную лодку «Камбала» обнаружили на дне моря у берегов Севастополя, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института востоковедения Виктора Лебединского.

Причиной гибели подлодки стало ее столкновение с линейным кораблем во время учений Черноморского флота, инцидент произошел 29 мая 1909 года. В результате корпус лодки разломило на две части, и она затонула, погибли три офицера и 17 матросов.

Местонахождение кормовой части «Камбалы» определили в ходе совместной экспедиции РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова.

Летом 1909 года носовая часть подлодки с находившимися в ней телами 15 подводников была поднята на поверхность.

Накануне экспедиция «Поклон кораблям великой Победы» на дне Финского залива обнаружила подлодки Щ-317 и Щ-405, затонувшие в 1942 году.