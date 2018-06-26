Назначен новый командующий Черноморским флотом

Президент России Владимир Путин назначил новым командующим Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева, сообщает 26 июня пресс-служба флота.

Предшественник Моисеева Александр Витко, занимавший должность с апреля 2013 года, переведен на службу в Главное командование Военно-морского флота (ВМФ), передает ТАСС.

Черноморский флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ на Черном море. Имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.

Главком ВМФ Владимир Королев 23 июня рассказал о перспективах развития российского флота. По его словам, ВМФ будет строить большие корабли, подлодки пятого поколения и увеличит количество кораблей с высокоточным оружием в дальней морской зоне.