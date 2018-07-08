Политолог рассказал о выгоде США от непризнания Крыма российским‍

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера, который заявил, что журналисты неправильно истолковали слова Дональда Трампа о возможном признании Крыма российским. По словам эксперта, американским властям просто выгодно не признавать факт воссоединения.

«Американцы не собираются упускать из виду тему Крыма, которая позволяет в любой момент продлевать санкции и даже увеличивать санкционный напор на нашу страну, когда им это вздумается», — сказал Мезюхо в интервью телеканалу RT.

По его словам, в ближайшем будущем Москва может рассчитывать на ослабление санкций, но не на признание Крыма частью России. Эксперт также добавил, что полуостров является частью страны вне зависимости от того, одобряет это Вашингтон или нет.

Ранее 8 июля Волкер напомнил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс неоднократно отмечали нежелание США признавать Крым российским.

«Так и следует понимать американскую позицию», — отмечал спецпредставитель в интервью телеканалу OstWest.

В конце июня Трамп в ответ на вопрос журналистов о принадлежности полуострова и возможности его признания российской территорией сказал: «Посмотрим». При этом в воссоединении Крыма и России он призвал винить администрацию экс-президента Барака Обамы.

Кроме того, во время встречи c лидерами G7 американский лидер заявил, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что Трамп не может сейчас официально признать Крым российским, так как это может закончиться импичментом. Парламентарий напомнил, что во время избирательной кампании он выступал за переговоры двух стран, но уже вскоре после победы на выборах стал делать антироссийские заявления.

«Но мы прекрасно понимаем, в каких внутренних условиях находится сегодня президент США, в том числе в связи с расследованием о «вмешательстве» в американские выборы», — сказал Ганжара в беседе с RT.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.