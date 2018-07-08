Прямой эфир
Сюжет:

Политолог рассказал о выгоде США от непризнания Крыма российским‍

0
Фото: РИА Новости/Артем Житенев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера, который заявил, что журналисты неправильно истолковали слова Дональда Трампа о возможном признании Крыма российским. По словам эксперта, американским властям просто выгодно не признавать факт воссоединения.

Украинские власти угрожают словацким политикам из-за Крыма
Участники делегации из Словакии проигнорировали предупреждение Киева о недопустимости поездки на полуостров

«Американцы не собираются упускать из виду тему Крыма, которая позволяет в любой момент продлевать санкции и даже увеличивать санкционный напор на нашу страну, когда им это вздумается», — сказал Мезюхо в интервью телеканалу RT

По его словам, в ближайшем будущем Москва может рассчитывать на ослабление санкций, но не на признание Крыма частью России. Эксперт также добавил, что полуостров является частью страны вне зависимости от того, одобряет это Вашингтон или нет.

Ранее 8 июля Волкер напомнил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс неоднократно отмечали нежелание США признавать Крым российским.

 «Так и следует понимать американскую позицию», — отмечал спецпредставитель в интервью телеканалу OstWest.

В конце июня Трамп в ответ на вопрос журналистов о принадлежности полуострова и возможности его признания российской территорией сказал: «Посмотрим». При этом в воссоединении Крыма и России он призвал винить администрацию экс-президента Барака Обамы.

Кроме того, во время встречи c лидерами G7 американский лидер заявил, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что Трамп не может сейчас официально признать Крым российским, так как это может закончиться импичментом. Парламентарий напомнил, что во время избирательной кампании он выступал за переговоры двух стран, но уже вскоре после победы на выборах стал делать антироссийские заявления.

«Но мы прекрасно понимаем, в каких внутренних условиях находится сегодня президент США, в том числе в связи с расследованием о «вмешательстве» в американские выборы», — сказал Ганжара в беседе с RT.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп прояснил позицию администрации Трампа по признанию Крыма
Психологию семейной жизни начнут преподавать в школах Крыма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017