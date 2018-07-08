Госдеп прояснил позицию администрации Трампа по признанию Крыма

США не планируют признавать Крым российским регионом.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу OstWest в преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма», — отметил Волкер.

По мнению дипломата, администрация Трампа на протяжении полутора лет демонстрировала последовательный подход в этом вопросе.

Волкер подчеркнул, что американские СМИ некорректно истолковали позицию главы президента США, который ранее на вопрос о признании Крыма частью России ответил: «Посмотрим».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Весной 2014 года на юго-востоке Украины Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые отказались признать итоги госпереворота в стране. В этой связи Евросоюз и США поэтапно начали вводить санкции в отношении России.

Заявления Волкера прозвучали в преддверии встречи Трампа и Путина 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии. Оба лидера планируют обсудить развитие диалога между двумя странами, вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, борьбу с терроризмом и многие другие.