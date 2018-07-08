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Психологию семейной жизни начнут преподавать в школах Крыма

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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С нового учебного года в программу крымских школ введут курс «Психология семейной жизни». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Очень важно формирование у молодых людей осознанной родительской позиции. Это одна из ключевых задач, без решения которой материальные стимулы не дадут ожидаемого эффекта», — цитирует Аксенова «РИА Новости».

Он рассказал о том, что курс был разработан крымскими учеными и педагогами. Сообщается, что новый предмет вводят в расписание 10-х и 11-х классов трех симферопольских школ. По итогам эксперимента будет решено, стоит ли расширять его на все школы полуострова.

Ранее сообщалось, что в Крыму откроют мусульманский университет, имеющий государственную аккредитацию. Вице-премьер республики Георгий Мурадов отметил, что вуз позволит возродить крымско-татарскую школу высшего исламского образования.

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