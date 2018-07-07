Стало известно о росте числа посетивших Крым украинцев

Число украинцев, посетивших Крым, выросло почти на 38% в июне по сравнению с прошлым месяцем. Об этом в субботу, 7 июля, сообщается на сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Уточняется, что в июне границу в обоих направлениях пересекли 257 460 человек и более 41 тыс. транспортных средств.

По данным министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, туристический поток в республику в 2018 году по сравнению с первым полугодием 2017 года увеличился на 26,5%. Более 10% отдыхающих прибыли в Крым с территории Украины, уточняет ТАСС.

7 июля экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко заявил, что Украине нельзя пытаться вернуть Крым силовыми методами, так как это может обернуться санкциями.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Присоединение к РФ поддержали более 95% жителей полуострова. Украинские власти не признали итогов референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией.