Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели в Таиланде вывели на поверхность первых двух школьников из 13 человек, которые более двух недель находились в пещере Кхао Луанг, сообщает South China Morning Post.

Двум подросткам пришлось преодолеть свыше 4 км, чтобы достигнуть выхода из подземелья.

Операция по выводу на поверхность заблокированных в пещере детей и тренера началась утром в воскресенье, 8 июля. В самый дальний канал, где они находятся, отправились 13 профессиональных дайверов со всего мира и пять наиболее опытных боевых пловцов военно-морских сил Таиланда.

Ранее появились первые кадры спасения школьников, передает телеканал РЕН ТВ. На видео видно, как водолазы идут по протянутому тросу по узким лабиринтам пещеры. Путь они освещают фонариком. Местами им приходится погружаться под мутную воду.

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной школы отправились вместе с 25-летним тренером в пещеру Тхам Луанг 23 июня, однако через несколько часов начался сильный ливень, и вход в пещеру затопило. Детей искали в течение 10 дней.