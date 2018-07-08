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В Таиланде начали перекрывать водостоки в районе эвакуации детей из пещеры

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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В районе пещеры Тхам Луанг, в которой идет операция по выводу на поверхность 12 детей и их футбольного тренера, начали перекрывать все естественные водостоки, по которым дождевая вода может попасть в пещеру. В массовой акции участвуют сотни военнослужащих, гражданских спасателей и добровольцев.

Как сообщает телеканал Thai PBS, бригады по 10–15 человек работают в горах, затыкая все возможные водостоки мешками с песком и почвой. Они также устанавливают трубы для отвода стекающей воды в окрестные водоемы, не связанные туннелями с пещерой, и на фермерские поля, сообщает «РИА Новости».

По данным синоптиков, в воскресенье, 8 июля, в провинции может начаться очередной затяжной ливень. Ранее сообщалось, что эвакуация может продлиться до 21:00, а при возникновении неблагоприятных условий на маршруте движения может затянуться на два-три дня.

Операция по выводу на поверхность заблокированных в пещере детей и тренера началась утром в воскресенье, 8 июля. В самый дальний канал, где они находятся, отправились 13 профессиональных дайверов со всего мира и пять наиболее опытных боевых пловцов военно-морских сил Таиланда.

Юные футболисты и их тренер находятся в пещере уже две недели, с 23 июня. Они собирались там отметить день рождения одного из детей, однако начавшийся сильный ливень затопил вход в пещеру.

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