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Уникальный робот для дистанционного разминирования создается в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Минобороны заказало разработку принципиально новой самоходной реактивной установки разминирования — УР-15 с шифром «Метеор».

Новинка получит современные системы управления, станет роботизированной и обзаведется мощной бронезащитой. Также новинка должна форсировать водные преграды. Это позволит ей постоянно находиться в боевых порядках, самостоятельно проводить пуски и проделывать проходы в минных полях для наступающих сил.

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На сегодняшний день в армии стоит на вооружении самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», которая серийно производится с 1978 года и носит прозвище «Змей Горыныч». Решение ее модернизировать было принято после боевого применения машины в Сирии.

По данным «Известий», в настоящее время предлагаются две концепции модернизации этой машины. В качестве базы УР-15 рассматривается БМП-3, а также танки Т-72, Т-90 или «Армата».

С помощью установки проделывают ходы в противотанковых минных полях во время боя. Дальность применения — 200–500 м. Боекомплект включает в себя два удлиненных заряда разминирования, которые при пуске тянут за собой твердотопливные буксирные ракеты. После детонации боеприпаса в минном поле создается проход шириной около шести, длиной до 80 м.

Речь идет о глубокой модернизации уникальной машины, поскольку ни одна страна в мире не производит самоходные установки разминирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Змея Горыныча» отправят в боевые порядки

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