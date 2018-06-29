«Змея Горыныча» отправят в боевые порядки

Минобороны заказало разработку принципиально новой самоходной реактивной установки разминирования — УР-15 с шифром «Метеор». Эти боевые машины являются одним из самых эффективных средств разминирования. За мощный взрыв боеприпаса при разминировании установка получила в армии прозвище «Змей Горыныч». Сегодня эти установки в Сирии используются не только по прямому назначению, но и для выкуривания боевиков из городских кварталов. Новая УР-15 получит современные системы управления, станет роботизированной и обзаведется мощной бронезащитой. Также новинка должна форсировать водные преграды. Это позволит ей постоянно находиться в боевых порядках, самостоятельно проводить пуски и проделывать проходы в минных полях для наступающих сил.

По мнению экспертов, решение модернизировать самоходные реактивные установки было принято после боевого применения машины в Сирии.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, военным ведомством заказана научно-исследовательская работа по созданию установки разминирования УР-15 с шифром «Метеор». До конца этого года будет подготовлен предварительный проект модернизированной машины. Его стоимость составляет более 75 млн рублей. Планируется, что первые обновленные системы поступят на вооружение штурмовых батальонов инженерных войск.

По данным «Известий», в настоящее время предлагается две концепции модернизации этой машины. В качестве базы УР-15 рассматривается БМП-3, а также танки Т-72, Т-90 или «Армата». Так как эти боевые машины будет применяться непосредственно в боевых порядках, то основным требованиями к УР-15 является высокая степень бронирования с защитой от всех современных средств поражения. Еще одно обязательное требование к новому «Змею Горынычу» — способность преодолевать водные преграды.

Танковая база «Метеора» выдержит попадание снарядов, пуль, противотанковых гранат и ракет. Но при этом машина не сможет самостоятельно с ходу форсировать водные преграды. А вот УР-15 на базе БМП-3 легко преодолеет реку или озеро. Но броня боевой машины пехоты не сравнится с бронезащитой танка. Поэтому Минобороны рассматривает и второй вариант модернизации «Метеора». Создание интегрированной в современные системы управления роботизированной машины.

На сегодняшний день в армии стоит на вооружении самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», которая серийно производится с 1978 года. Эта машина создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». На крыше «Змея Горыныча» располагается сварная башня с орудием, состоящим из пусковых направляющих для двух ракет и отсеков под секции детонирующего кабеля.

С помощью установки проделывают ходы в противотанковых минных полях во время боя. Дальность применения — 200–500 м. Боекомплект включает в себя два удлиненных заряда разминирования, которые при пуске тянут за собой твердотопливные буксирные ракеты. После детонации боеприпаса в минном поле создается проход шириной около 6, длиной до 80 м. Перезарядка машины занимает порядка 40 минут.

Из-за необычного визуального эффекта при применении этой системы машина получила в армии прозвище «Змей Горыныч». При выстреле сначала раздается оглушительный рев ракетного двигателя, после чего в небо взметается короткая ракета, а за ней тянутся длинные белые широкие тросы, набитые тротилом. Падая на землю и взрываясь, боеприпас создает огромный огненный смерч, образуя мощную ударную волну.

Действующие реактивные установки разминирования показали серьезные возможности во время боевого применения в Сирии как по прямому назначению, так и при ведении городского боя, рассказал «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. По его словам, сирийский опыт заставил военных обратить внимание на этот недооцененный вид вооружения и заказать разработку новой УР.

— При создании новой УР меняться будет только платформа, — считает эксперт. — Саму метательную систему сложно усовершенствовать, она проста и надежна. Если эту установку планируется применять в боевых порядках, ее необходимо максимально бронировать, а значит, строить на базе танка. Не исключаю, что для новой УР будет разработана новая специальная платформа. Но ключи к повышению эффективности этой системы лежат в полной автономности и максимальной роботизации.

«Змей Горыныч» — уникальная отечественная разработка. Ни одна страна в мире не производит самоходные установки разминирования. Так, американский удлиненный заряд разминирования М58 (M58 MICLIC) перевозится на прицепе за танком, на специальным транспортере или на мостоукладчике М60 A. При этом его надежность намного хуже российского аналога. Во время операции «Буря в пустыне» более половины пусков М58 оказались неудачными.