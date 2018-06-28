Подводные саперы помогут спасателям

Морские беспилотники с борта самого современного российского тральщика «Александр Обухов» сыграли важную роль в операции по поиску на дне Балтийского моря разбившегося вертолета Ка-29. Именно уникальное оборудование противоминного корабля позволило быстро обнаружить и идентифицировать корпус потерпевшей аварию машины, после чего водолазы смогли приступить к подъему тел погибших пилотов. Это первый случай применения отечественного робототехнического комплекса «Диамант» для поисково-спасательных работ, а не для обезвреживания мин. По мнению военных экспертов, такие аппараты пригодны для решения широкого круга задач.

Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ, именно тральщик «Александр Обухов» сумел обнаружить на дне Балтийского моря обломки вертолета Ка-29, разбившегося в апреле нынешнего года в районе мыса Таран. Для поисков разбившейся машины впервые применялись подводные необитаемые аппараты комплекса «Диамант», входящего в состав противоминного оборудования корабля.

В начале апреля «Обухов» вышел в учебно-боевой поход. По сценарию учений экипажем отрабатывались поиск мин и обследование морского дна, в том числе с использованием автономных необитаемых подводных аппаратов. Как ранее писали «Известия», этот тральщик несет на борту новейший отечественный комплекс «Диамант» — из нескольких безэкипажных катеров с подводными роботами-саперами.

Однако в итоге морякам пришлось решать не только противоминные, но и поисково-спасательные задачи. 12 апреля в Балтийское море при проведении ночных испытательных полетов упал вертолет Ка-29. Необходимо было максимально оперативно отыскать машину, что в условиях Балтики, с ее сложным рельефом и большим количеством «мусора» на дне, является сложной задачей. «Обухов» сумел с помощью гидроакустических средств быстро просканировать дно в заданном районе, засечь предполагаемые обломки в 6 км от берега на глубине около 40 м, а затем окончательно идентифицировать их с помощью беспилотников комплекса «Диамант». Для них эта операция стала своеобразным «боевым крещением» — до этого комплекс решал только учебные задачи. Дальнейшие работы по подъему тел погибших и оборудования проводились водолазами Балтфлота.

Тральщики проекта 12700 пригодятся флоту не только при разминировании. Благодаря наличию подводных беспилотников они могут участвовать и в поисково-спасательных операциях, это серьезно расширяет спектр их применения в мирное время, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

— Тральщик «Александр Обухов» — удачный проект, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — То же самое можно сказать и о комплексе «Диамант». Прошедшая операция подтвердила, что этот корабль будет полезен и в мирное время. Его беспилотники можно задействовать не только в поисково-спасательных операциях, но и для обследования морского дна — это бывает важно при прокладке трубопроводов. Южная Балтика до сих пор преподносит неприятные сюрпризы в виде морских мин не только времен Великой Отечественной, но и Первой мировой войны.

Корабль противоминной обороны (ПМО) «Александр Обухов» был принят в боевой состав флота в 2016 году и является головным в серии тральщиков проекта 12700 «Александрит». Они вобрали в себя последние достижения отечественного судостроения. Такие корабли имеют самый большой в мире монолитный корпус из стеклопластика — свыше 60 м в длину. У них слабое магнитное поле — сенсоры мин могут просто не заметить тральщик. Главная задача «Обухова» и его будущих собратьев — поиск и уничтожение морских мин вблизи баз флота и в ближней морской зоне. Для этого применяются новейшие гидроакустические системы и специализированные морские беспилотники. Уже подписаны контракты на строительство по меньшей мере семи подобных тральщиков.