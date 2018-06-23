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Главком рассказал о перспективах развития ВМФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Военно-морской флот (ВМФ) будет строить большие корабли, подлодки пятого поколения и увеличит количество кораблей с высокоточным оружием в дальней морской зоне. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил главком ВМФ Владимир Королев на церемонии выпуска морских офицеров военного учебно-научного центра в Кронштадте.

Перспектива развития ВМФ осязаема и реальна, отметил он.

«Это поэтапный переход к строительству кораблей крупного водоизмещения. Это проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения, которые не будут иметь себе равных по скрытности и боевым возможностям», — приводит слова главкома представитель пресс-службы Минобороны по ВМФ Игорь Дыгало.

Королев отметил, что интенсивность боевой учебы в море доведена до уровня, позволяющего флоту обладать внушительными параметрами боевой выучки.

Ранее в субботу сообщалось, что над крупнейшими российскими городами развернули радиолокационную защиту от беспилотников.

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