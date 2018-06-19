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ВМФ модернизирует глубоководный аппарат двойного назначения «Русь»

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начинают модернизацию глубоководного аппарата «Русь». Ожидается, что средний ремонт батискафа будет завершен до конца 2019 года.

Кораблем-носителем для «Руси» является океанографическое судно «Янтарь». Аппарат используют для изучения океанского дна, cпасательных и исследовательских работ на глубинах до 6 тыс. метров.

Модернизация подразумевает ремонт легкого корпуса и установку новых блоков плавучести. На батискаф установят современные системы навигации и автоматического управления, а также энергоемкие батареи.

По данным «Известий», обновленный аппарат будет использоваться для создания глубоководной инфраструктуры на дне Арктики.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Надежда на «Русь»

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