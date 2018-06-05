Ракетные корабли РФ взяли под охрану газовые платформы в Черном море

41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море.

Как рассказали «Известиям» в командовании Черноморского флота (ЧФ), соединение приступило к постоянному дежурству по охране месторождений государственной компании «Черноморнефтегаз».

В защите газовых вышек участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели. Ранее эту задачу решала береговая охрана, входящая в состав погранвойск ФСБ.

Компания «Черноморнефтегаз» разрабатывает шесть месторождений, обеспечивая снабжение природным газом потребителей Крыма.

Подробнее — в материале «Известий»:

Добыча под защитой флота