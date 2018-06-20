Большой десантный корабль «Иван Грен» принят в состав ВМФ России

Большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщили 20 июня в Минобороны РФ.

«На большом десантном корабле «Иван Грен» поднят Андреевский флаг», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Уточняется, что «Иван Грен» включен в состав ВМФ России приказом главкома ВМФ адмирала Владимира Королева. Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В Минобороны уточнили, что испытания десантного корабля начались в ноябре 2017 года. Он показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения.

«Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта», — добавили в ведомстве.

18 июня стало известно, что Северное проектно-конструкторское бюро проектирует десантный корабль водоизмещением 8 тыс. т для военно-морских сил России. Проект будет создаваться с нуля.