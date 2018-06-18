Аргентинский опыт для ВМФ

Опыт, полученный российскими моряками с океанографического судна «Янтарь» в ходе операции по поиску затонувшей аргентинской субмарины «Сан-Хуан», будет использован для совершенствования поисково-спасательного обеспечения ВМФ РФ. Специалисты флота проанализируют ход работ и внесут изменения в программы обучения личного состава спасательных служб. В частности, речь идет о новых концепциях применения глубоководных аппаратов и беспилотников.

По мнению экспертов, «аргентинский» опыт помог протестировать возможности имеющейся техники и показал, над чем надо работать, чтобы эффективнее решать задачи поиска и спасения.

Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ, в ходе работ по поиску аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», затонувшей осенью прошлого года в Южной Атлантике, российский флот приобрел ценный опыт организации поисковых работ на больших глубинах в сложных погодных и гидрографических условиях. В настоящее время такого опыта нет ни у одних военно-морских сил мира (включая США и Великобританию).

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что опыт будет в обязательном порядке проанализирован Главным командованием ВМФ, а результаты анализа лягут в основу теории и практики военно-морского искусства, океанографических исследований, а также будут применяться в сфере поисково-спасательного обеспечения.

Активное участие в поисках пропавшей аргентинской субмарины принимало российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс», переданное флоту в 2015 году. Это океанографическое судно нового поколения, оснащенное самыми современными средствами для проведения глубоководных исследований. Оно может использоваться и в спасательных целях — для поиска затонувших объектов на морском и океанском дне.

Для работ на больших глубинах на корабле имеются специальные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты, которые в состоянии погружаться на 6 тыс. метров. В частности, на «Янтаре» могут использоваться аппараты двух типов: проекта 16810 «Русь» и проекта 16811 «Консул».

После исчезновения «Сан-Хуана» в ноябре 2017 года командование ВМС Аргентины обратилось за помощью к другим странам. В числе откликнувшихся были и российские моряки. В район аварии было срочно отправлено судно «Янтарь», находившееся у берегов Западной Африки. Оно проработало в Южной Атлантике дольше всех — с 6 декабря 2017 года до 1 апреля текущего года. Всего же моряки провели в плавании 11 месяцев, пройдя свыше 50 тыс. миль. Лишь в начале июня «Янтарь» благополучно вернулся в Североморск.

За время участия в поисковой операции судном «Янтарь» было обследовано 20 районов поиска общей площадью более 6000 кв. км. Район поиска был не только очень большим по площади, но и отличался сложным рельефом дна — через эту зону проходит крутой свал глубин с перепадом от ста метров на шельфе до пяти километров дальше в океан.

Несмотря на прогресс техники, поиск аварийной подводной лодки остается весьма сложной задачей, и неудачная операция по поиску аргентинской субмарины «Сан-Хуан» в очередной раз это подтвердила, считает ветеран-подводник Владимир Ашик.

— Опыт этой операции, в которой участвовало российское океанографическое судно «Янтарь», заставит по-новому взглянуть на методики поиска терпящих бедствие подводных лодок, — рассказал эксперт. — Стали понятны возможности имеющейся в наличии техники. Очевидны и трудности, с которыми придется столкнуться. Это даст толчок для создания новой специальной спасательной техники и поисковых средств. Также необходимо задуматься о подготовке квалифицированных специалистов, которые будут работать с этими поисковыми системами.

Связь с подлодкой «Сан-Хуан» была потеряна 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В носовой аккумуляторный отсек попала вода, начался пожар. Капитан успел сообщить в штаб об аварии, и больше субмарина на связь не выходила. Средства мониторинга зафиксировали в этом районе мощный подводный хлопок. Такой бывает, когда давление воды сминает прочный корпус тонущей подлодки.