В Вашингтоне задержаны почти 600 противников миграционной политики Трампа

Почти 600 человек, выступающих против миграционной политики, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа, задержаны в офисах зданий, входящих в комплекс конгресса США в Вашингтоне. Об этом сказано в заявлении полиции Капитолия.

«В общей сложности было совершено 575 задержаний», — приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что правоохранители призывали митингующих «прекратить незаконные демонстрации» и задерживали тех, кто оказывал полицейским сопротивление. Нарушителей оштрафовали и отпустили.

Как отмечает телеканал CBS, среди митингующих была задержана член конгресса, представитель Демократической партии от штата Вашингтон Прамила Джайапал (Pramila Jayapal). Она назвала политику нулевой толерантности «бесчеловечной и жестокой». Также среди задержанных оказалась киноактриса Сьюзан Сарандон, сообщает Reuters.

На данный момент в США проводится политика нулевой терпимости к незаконному переходу границы страны.

С 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. несовершеннолетних были изолированы от семьи — полицейские арестовывают родителей-нелегалов, но не могут задерживать детей.

Трамп считает разделение мигрантов с детьми необходимым ради безопасности страны. Он неоднократно критиковал действующее миграционное законодательство США и призывал не превращать Соединенные Штаты в лагерь для беженцев. Примером неудачной миграционной политики Трамп считает позицию стран Европы.

При этом супруга президента США Меланья Трамп критикует действия администрации президента, заявляя, что «не может смотреть» на то, как детей разлучают с их родителями.

20 июня глава Белого дома подписал указ о прекращении проведения подобной практики.