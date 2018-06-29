Прямой эфир

В Вашингтоне задержаны почти 600 противников миграционной политики Трампа

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 600 человек, выступающих против миграционной политики, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа, задержаны в офисах зданий, входящих в комплекс конгресса США в Вашингтоне. Об этом сказано в заявлении полиции Капитолия.

«В общей сложности было совершено 575 задержаний», — приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что правоохранители призывали митингующих «прекратить незаконные демонстрации» и задерживали тех, кто оказывал полицейским сопротивление. Нарушителей оштрафовали и отпустили.

Как отмечает телеканал CBS, среди митингующих была задержана член конгресса, представитель Демократической партии от штата Вашингтон Прамила Джайапал (Pramila Jayapal). Она назвала политику нулевой толерантности «бесчеловечной и жестокой». Также среди задержанных оказалась киноактриса Сьюзан Сарандон, сообщает Reuters.

Миграционный король
Почему Трамп пошел навстречу «понаехавшим» нелегалам

На данный момент в США проводится политика нулевой терпимости к незаконному переходу границы страны.

С 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. несовершеннолетних были изолированы от семьи — полицейские арестовывают родителей-нелегалов, но не могут задерживать детей.

Трамп считает разделение мигрантов с детьми необходимым ради безопасности страны. Он неоднократно критиковал действующее миграционное законодательство США и призывал не превращать Соединенные Штаты в лагерь для беженцев. Примером неудачной миграционной политики Трамп считает позицию стран Европы.

При этом супруга президента США Меланья Трамп критикует действия администрации президента, заявляя, что «не может смотреть» на то, как детей разлучают с их родителями.

20 июня глава Белого дома подписал указ о прекращении проведения подобной практики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Италия заблокировала подписание итогового документа саммита ЕС
Пенс призвал мигрантов не приезжать в США нелегально

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017