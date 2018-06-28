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Италия заблокировала подписание итогового документа саммита ЕС

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Итоговый документ саммита стран Евросоюза не приняли из-за позиции Италии: страна временно заблокировала его подписание. Об этом сообщает Reuters в четверг, 28 июня, со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

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При этом председатель Европейского совета Дональд Туск не стал называть государство, заблокировавшее соглашение.

«Поскольку один член противопоставил свои позиции всем выводам [саммита], в данный момент не принято никаких заключений», — заявил он, передает «Газета.ру».

Из-за несогласия в ЕС отменена и пресс-конференция после саммита, намеченная на четверг.

Разногласия между властями Италии и представителями других стран касались темы миграции, отмечает НСН.

На прошлой неделе глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что миграционная проблема приведет к расколу европейского сообщества и закрытию границ.

В середине июня Италия закрыла порты для судов с мигрантами.

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