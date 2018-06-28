Италия заблокировала подписание итогового документа саммита ЕС
Итоговый документ саммита стран Евросоюза не приняли из-за позиции Италии: страна временно заблокировала его подписание. Об этом сообщает Reuters в четверг, 28 июня, со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.
При этом председатель Европейского совета Дональд Туск не стал называть государство, заблокировавшее соглашение.
«Поскольку один член противопоставил свои позиции всем выводам [саммита], в данный момент не принято никаких заключений», — заявил он, передает «Газета.ру».
Из-за несогласия в ЕС отменена и пресс-конференция после саммита, намеченная на четверг.
Разногласия между властями Италии и представителями других стран касались темы миграции, отмечает НСН.
На прошлой неделе глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что миграционная проблема приведет к расколу европейского сообщества и закрытию границ.
В середине июня Италия закрыла порты для судов с мигрантами.