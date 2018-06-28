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Чешский премьер рассказал о разногласиях с ФРГ в вопросе приема мигрантов

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Фото: Global Look Press/Florian Bachmeier
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Чехия не подписала бы соглашение с Германией о возвращении в страну нелегальных мигрантов, задержанных немецкими правоохранителями на чешско-германской границе при попытке проехать в ФРГ. Об этом в четверг, 28 июня, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

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В ходе саммита Евросоюза он отметил, что беженцы не должны нелегально проникать в ЕС, передает ТАСС.

Позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель вопросам миграции Бабиш назвал ошибочной и несоответствующей интересам развития сообщества.

«Мы говорим, что они (мигранты. — Ред.) не должны сюда прибывать», — подчеркнул премьер республики.

По мнению Бабиша, в ходе проходящего саммита должно быть выработано решение по пресечению потока беженцев в ЕС и возвращение нелегалов за его пределы.

Саммит с участием глав стран ЕС, посвященный проблемам нелегальной миграции, проходит 28–29 июня. На прошлой неделе Меркель заявила, что не ожидает в ходе него скорого решения миграционной проблемы.

24 июня глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что миграционные проблемы грозят расколом европейского сообщества и закрытием границ. На следующий день правительство страны запретило спасательным кораблям помогать судам с беженцами на борту, несмотря на сигналы бедствия.

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