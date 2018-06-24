Бельгия призвала сохранить строгий контроль на границах шенгенской зоны

Страны ЕС должны обеспечить строгий контроль на внешних границах для сохранения свободы передвижения в рамках шенгенской зоны, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Еще одним приоритетом политик назвал детальное обсуждение того, какими должны быть «центры ориентации» — приема и отбора беженцев — и каким образом должно соблюдаться их соответствие международным нормам, передает «РИА Новости».

Кроме того, по словам Мишеля, дублинские правила европейского убежища должны быть реформированы таким образом, чтобы «соблюдались солидарность и ответственность».

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен на неформальной встрече в Брюсселе лидеров ЕС предложил запретить мигрантам выбирать страну Евросоюза для убежища.