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Польша заявила о высокой вероятности продления антироссийских санкций

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о высокой вероятности продления антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в пятницу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 28 июня.

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Моравецкий указал, что сторонники продления санкций ведут переговоры со странами, не настроенными на продление ограничительных мер.

«Думаю, что у нас получится их убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции», — приводит слова премьера Польши «РИА Новости».

Во время саммита ЕС, который проходит 28-29 июня в Брюсселе, Моравецкий назвал позицию Варшавы по данному вопросу «очень твердой». Экономические ограничения в отношении России необходимо продлить, указал он, добавляет «Газета.ру».

Накануне к отмене антироссийских санкций призвал премьер Словакии. В Германии неоднократно заявляли, что страна несет наибольший урон изо всех государств ЕС из-за необходимости исполнять антироссийские санкции.

Евросоюз вводит санкции в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация на западе Украины.

В последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости снятия ограничительных мер.

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