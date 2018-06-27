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Премьер Словакии призвал пересмотреть санкции против РФ

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Фото: Global Look Press/DPA/Bernd von Jutrczenka
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Санкции Евросоюза против России приносят только вред, и их необходимо пересмотреть, заявил премьер Словакии Петер Пеллегрини в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы.

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«Считаем целесообразным еще раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик подчеркнул, что Словакия уже долгое время говорит о том, что ограничительные меры не принесли никакого эффекта. 

Пеллегрини говорит о вреде антироссийских санкций не в первый раз. Так, 8 июня премьер заявил, что наибольший ущерб крупнейшему в республике заводу по производству алюминия наносят ограничительные меры против России, введенные в США. 

Евросоюз вводит санкции в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация на западе Украины.

В последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости снятия ограничительных мер.

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