Пушков выявил уязвимости в политике Меркель

Санкции в отношении России и позиция по вопросу мигрантов — самые слабые стороны политики канцлера Германии Ангелы Меркель. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он уточнил, что ФРГ ежегодно теряет €7,5 млрд из-за безрезультатных антироссийских санкций, при этом на нее же приходится 40% всех потерь ЕС.

«Вместе с кризисом политики Меркель в отношении мигрантов это еще одна точка ее уязвимости, особенно когда США игнорируют интересы ЕС», — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее, 22 июня, стало известно, что почти половина немцев высказались за отставку Меркель. Критика в ее адрес заметно усилилась из-за миграционного кризиса, который разразился в Германии в 2015 году, когда в страну въехало более 1,3 млн человек. Канцлер заявляла, что не видит смысла ограничивать прием беженцев.