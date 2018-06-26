Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций

Германия несет наибольший урон изо всех государств ЕС из-за необходимости исполнять антироссийские санкции. Об этом «Известиям» рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

Будучи членом комитета бундестага по экономическим вопросам, он отрицательно относится к продлению Брюсселем экономических санкций против РФ, касающихся Крыма и Севастополя, отмечая колоссальный ущерб, которые ограничительные меры наносят Германии.

«Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех <…> Потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер», — отметил депутат.

Маркус Фронмайер также счел неконструктивным отказ миссии ОБСЕ посещать Республику Крым во время недавних президентских выборов в России.

«ОБСЕ поручено контролировать выборы, а не определять статус и принадлежность какой бы то ни было территории. Отказ от наблюдения за избирательным процессом в Крыму — пустое и бессмысленное решение», — считает представитель бундестага.

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«Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за антироссийских санкций»