Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций
Германия несет наибольший урон изо всех государств ЕС из-за необходимости исполнять антироссийские санкции. Об этом «Известиям» рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.
Будучи членом комитета бундестага по экономическим вопросам, он отрицательно относится к продлению Брюсселем экономических санкций против РФ, касающихся Крыма и Севастополя, отмечая колоссальный ущерб, которые ограничительные меры наносят Германии.
«Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех <…> Потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер», — отметил депутат.
Маркус Фронмайер также счел неконструктивным отказ миссии ОБСЕ посещать Республику Крым во время недавних президентских выборов в России.
«ОБСЕ поручено контролировать выборы, а не определять статус и принадлежность какой бы то ни было территории. Отказ от наблюдения за избирательным процессом в Крыму — пустое и бессмысленное решение», — считает представитель бундестага.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за антироссийских санкций»