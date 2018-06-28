Рогозин пообещал не допустить выведения США оружия в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит выведения США оружия в космическое пространство.

Об этом глава госкорпорации сообщил в четверг, 28 июня, после московской конференции, передает ТАСС.

Российская сторона следит, чтобы «американцы не перешли ту красную черту, за которой начнется реальная милитаризация космоса, то есть выведение оружия», — пояснил Рогозин, отметив, что это «уже опасно».

«Баллистические ракеты — это тоже оружие, которое входит в космос и выходит из него на цель, но если говорить о хранении оружия в космосе — это недопустимые вещи», — подчеркнул глава «Роскосмоса», отмечает РБК.

В марте Рогозин выразил мнение, что США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о возможности размещения оружия в космосе.

На прошлой неделе в Совете Федерации заявили, что создание военно-космических сил США может поставить международную безопасность под угрозу.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании создать в стране военно-космические силы 18 июня. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что американская администрация будет прорабатывать этот вопрос совместно с Пентагоном и другими структурами.

Великобритания, СССР и США в 1967 году подписали договор, в соответствии с которым в космосе запрещается размещать любые виды оружия массового уничтожения.