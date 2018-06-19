В Совфеде пообещали жесткий ответ на попытки милитаризации космоса

Создание Военно-космических сил США может поставить международную безопасность под угрозу. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Он подчеркнул, что если США при создании ВКС нарушат договор о запрете ядерного оружия в космосе, эти действия не останутся без ответа, передает «РИА Новости».

По словам Бондарева, милитаризация космоса является путем к катастрофе.

«Конечно, будем надеяться на то, что в американских политических верхах еще сохранились остатки разума, здравого смысла. Но если США выйдут из договора от 1967 года, налагающего запрет на ядерное оружие в космосе, то, разумеется, со стороны не только нашего, но и других государств последует жесткий ответ, направленный на обеспечение мировой безопасности», — добавил он.

Ранее 19 июня академик Российской Академии Космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков заявил, что создание в США военно-космических сил отвечает американской военной доктрине, в которой прописана возможность ведения боевых действий в космосе. Однако в мире на данный момент не существует подходящих для этого средств, подчеркнул эксперт. «Это больше теория в расчете на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран», — считает он.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании создать в стране военно-космические силы 18 июня. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что американская администрация будет прорабатывать этот вопрос совместно с Пентагоном и другими соответствующими структурами.