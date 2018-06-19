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Эксперт указал на отсутствие у США средств для боевых действий в космосе

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Создание в США военно-космических сил отвечает американской военной доктрине, в которой прописана возможность ведения боевых действий в космосе, однако на данный момент в мире нет подходящих для этого средств. Об этом сообщил академик Российской Академии Космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков.

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Так ученый прокомментировал выступление президента США Дональда Трампа перед членами Национального космического совета, в ходе которого он заявил о желании создать в стране военно-космические силы.

Как отметил Железняков, в американской военной доктрине предполагается не только использование космических средств во время боевых действий на земле, но и проведение операций в космическом пространстве. «Пока нет никаких средств для ведения таких боевых действий. Это больше теория в расчете на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран», — цитирует его «Пятый канал».

По мнению академика, в ближайшее время Вашингтон может сформировать штабы ВКС, но развертывание военно-космических сил — это дело не одного и не двух лет. Вместе с тем Железняков отметил шаги США, направленные на освоение Луны: создание сверхтяжелой ракеты SLS, посадочного модуля, космический корабль для межпланетных полетов Оreon, а также окололунной станции Deep Space gate.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, вопрос создания космических сил американская администрация будет прорабатывать совместно с Пентагоном и другими соответствующими структурами.

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