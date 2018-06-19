Эксперт указал на отсутствие у США средств для боевых действий в космосе

Создание в США военно-космических сил отвечает американской военной доктрине, в которой прописана возможность ведения боевых действий в космосе, однако на данный момент в мире нет подходящих для этого средств. Об этом сообщил академик Российской Академии Космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Так ученый прокомментировал выступление президента США Дональда Трампа перед членами Национального космического совета, в ходе которого он заявил о желании создать в стране военно-космические силы.

Как отметил Железняков, в американской военной доктрине предполагается не только использование космических средств во время боевых действий на земле, но и проведение операций в космическом пространстве. «Пока нет никаких средств для ведения таких боевых действий. Это больше теория в расчете на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран», — цитирует его «Пятый канал».

По мнению академика, в ближайшее время Вашингтон может сформировать штабы ВКС, но развертывание военно-космических сил — это дело не одного и не двух лет. Вместе с тем Железняков отметил шаги США, направленные на освоение Луны: создание сверхтяжелой ракеты SLS, посадочного модуля, космический корабль для межпланетных полетов Оreon, а также окололунной станции Deep Space gate.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, вопрос создания космических сил американская администрация будет прорабатывать совместно с Пентагоном и другими соответствующими структурами.