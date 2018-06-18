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Ученые из России и Швейцарии предложили запускать спутники с помощью лазера

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Инженеры российской компании «Галактика» совместно с коллегами из швейцарского университета Dltech разработали концепцию запуска спутников на орбиту с помощью лазерной установки, рассказал технический директор холдинга из РФ Александр Ильин.

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По его словам, принцип работы носителя основан на передачи энергии, которая позволяет уменьшить сопротивление, оказываемое на аппарат, выводящий полезную нагрузку в космос. На 100 кг такой нагрузки потребуется лазерная «пушка» мощностью 40 Мвт, но использовать планируется установку мощностью 300 Квт. Обе уже создаются в Швейцарии специалистами института Dltech.

По мнению разработчиков, такая система позволит сократить расходы на выведение груза до $500 за 1 кг, а компания-первопроходец сможет завоевать до 95% рынка пусковых услуг. Согласно расчетам российской компании, проект может быть реализован в течение пяти лет, после чего перейти на этап коммерческого использования, сообщает «РИА Новости».

Аналогичный проект был запущен в США в 70-х годах прошлого века. Принцип его работы основан на передачи энергии лазерным излучением на космический аппарат, выводящий полезную нагрузку в космос. Луч превращает в плазму воздух перед ним, который за счет сверхпроводящих магнитов выталкивается вниз. Пока американцам удавалось поднять цель на высоту до 70 м.

В конце мая сообщалось, что российские ученые разработали проект системы наноспутников для исследования Солнца. Он позволит непрерывно наблюдать за активностью ближайшей к Земле звезды и получать оперативный прогноз состояния межпланетной среды и регистрировать солнечные вспышки.

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