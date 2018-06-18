Ученые из России и Швейцарии предложили запускать спутники с помощью лазера

Инженеры российской компании «Галактика» совместно с коллегами из швейцарского университета Dltech разработали концепцию запуска спутников на орбиту с помощью лазерной установки, рассказал технический директор холдинга из РФ Александр Ильин.

По его словам, принцип работы носителя основан на передачи энергии, которая позволяет уменьшить сопротивление, оказываемое на аппарат, выводящий полезную нагрузку в космос. На 100 кг такой нагрузки потребуется лазерная «пушка» мощностью 40 Мвт, но использовать планируется установку мощностью 300 Квт. Обе уже создаются в Швейцарии специалистами института Dltech.

По мнению разработчиков, такая система позволит сократить расходы на выведение груза до $500 за 1 кг, а компания-первопроходец сможет завоевать до 95% рынка пусковых услуг. Согласно расчетам российской компании, проект может быть реализован в течение пяти лет, после чего перейти на этап коммерческого использования, сообщает «РИА Новости».

Аналогичный проект был запущен в США в 70-х годах прошлого века. Принцип его работы основан на передачи энергии лазерным излучением на космический аппарат, выводящий полезную нагрузку в космос. Луч превращает в плазму воздух перед ним, который за счет сверхпроводящих магнитов выталкивается вниз. Пока американцам удавалось поднять цель на высоту до 70 м.

В конце мая сообщалось, что российские ученые разработали проект системы наноспутников для исследования Солнца. Он позволит непрерывно наблюдать за активностью ближайшей к Земле звезды и получать оперативный прогноз состояния межпланетной среды и регистрировать солнечные вспышки.