Проект системы наноспутников для исследования Солнца разработали в РФ

Сотрудники МГТУ имени Баумана и Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН разработали проект системы наноспутников для исследования Солнца.

Эксперимент «Ярило» позволит непрерывно наблюдать за активностью ближайшей к Земле звезды, что позволит получать оперативный прогноз состояния межпланетной среды и регистрировать солнечные вспышки.

«Сегодня в России нет ни одного инструмента для исследования Солнца. Поэтому построение такой группировки — уникальная и актуальная задача», — рассказали «Известиям» в МГТУ.

Предполагается создать группировку как минимум из двух аппаратов стандарта CubeSat. Один из них всегда будет находиться над освещенной стороной Земли, что гарантирует непрерывное наблюдение.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Ярило» изучит Солнце