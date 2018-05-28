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Проект системы наноспутников для исследования Солнца разработали в РФ

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Сотрудники МГТУ имени Баумана и Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН разработали проект системы наноспутников для исследования Солнца.

Эксперимент «Ярило» позволит непрерывно наблюдать за активностью ближайшей к Земле звезды, что позволит получать оперативный прогноз состояния межпланетной среды и регистрировать солнечные вспышки.

«Сегодня в России нет ни одного инструмента для исследования Солнца. Поэтому построение такой группировки — уникальная и актуальная задача», — рассказали «Известиям» в МГТУ.

Предполагается создать группировку как минимум из двух аппаратов стандарта CubeSat. Один из них всегда будет находиться над освещенной стороной Земли, что гарантирует непрерывное наблюдение.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Ярило» изучит Солнце

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