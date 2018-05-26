Прямой эфир

Ученые рассказали о потеплении продолжительностью 100 тыс. лет

0
Фото: TASS/YAY/William Attard McCarthy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Падение гигантского астероида на Землю 65 млн лет назад вызвало резкое потепление климата, которое сохранялось 100 тыс. лет. 

Это просто космос
Чем угрожал Земле астероид под названием 2012 ТС4

Как говорится в исследовании геологов Университета штата Миссури, после падения астероида диаметром от семи до 14 кг температура на планете поднялась на пять градусов.

Ученые пришли к такому выводу в результате исследования изотопов кислорода в окаменевших останках рыб и геологических отложений в Тунисе, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что человек за время своего существования на Земле уничтожил 83% диких животных. Подавляющее большинство видов исчезли в течение последних 50 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьники с высоким болевым порогом склонны выбирать таких же друзей
Ученые нашли доказательства существования девятой планеты в Солнечной системе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017