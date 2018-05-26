Ученые рассказали о потеплении продолжительностью 100 тыс. лет
Падение гигантского астероида на Землю 65 млн лет назад вызвало резкое потепление климата, которое сохранялось 100 тыс. лет.
Как говорится в исследовании геологов Университета штата Миссури, после падения астероида диаметром от семи до 14 кг температура на планете поднялась на пять градусов.
Ученые пришли к такому выводу в результате исследования изотопов кислорода в окаменевших останках рыб и геологических отложений в Тунисе, передает «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что человек за время своего существования на Земле уничтожил 83% диких животных. Подавляющее большинство видов исчезли в течение последних 50 лет.