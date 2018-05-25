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Школьники с высоким болевым порогом склонны выбирать таких же друзей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Норвежские ученые построили граф социальных связей школьников с разной чувствительностью к боли. Исследователи выяснили, что дети с высоким болевым порогом выбирают таких же друзей, передает РЕН ТВ.

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Изучая близнецов, ученые пришли к выводу, что на фенотипическую изменчивость популяции влияют генетические факторы. Однако 50% различий скорее всего приходятся на индивидуальные внешние факторы, в частности, социальные связи. 

Школьников просили положить руку в сосуд с холодной водой и держать ее как можно дольше, а затем руку нагревали. Таким образом, чувствительность к боли измерялась в секундах: сколько времени участник мог терпеть.

Ученые ранее назвали главную опасность обеда в одиночестве. Выяснилось, что человек, который употребляет пищу в одиночку, становится несчастным. На уровень счастья влияет именно живое общение, тогда как гаджеты — нет.

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