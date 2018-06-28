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США попросили Эквадор помочь с изоляцией Венесуэлы

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Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS
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США призвали власти Эквадора предпринять шаги по изоляции режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С просьбой к Кито обратился вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

Он подчеркнул, что сейчас нет времени для слов — нужно переходить к действиям и предпринимать решительные меры для восстановления демократии в Венесуэле.

Пенс также пообещал президенту Эквадора Ленину Морено выделить $2 млн на помощь венесуэльским беженцам, сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, президент Венесуэлы отреагировал на заявление Пенса, назвав его ядовитой гадюкой, передает телеканал NTN24.

«Боливарианская революция приобрела невообразимую зрелость и силу после того, как подверглась тысячам нападений и притеснений... Каждый раз, когда ядовитая змея Майка Пенса открывает рот, я чувствую себя сильнее», — заявил Мадуро.

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