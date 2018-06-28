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Евросоюз поможет ОЗХО расширить мандат

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Евросоюз окажет помощь Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в реализации решения по расширению полномочий структуры. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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В нем подчеркивается, что ЕС готов поддержать технический секретариат ОЗХО. Кроме того, европейские страны готовы сотрудничать с участниками Конвенции по запрету химоружия, сообщает ТАСС.

27 июня участники специальной сессии ОЗХО одобрили проект резолюции, расширяющий полномочия организации. Структуру наделили правом определять виновных в применении химоружия и отравляющих веществ. Инициативу, выдвинутую британскими властями, поддержали 82 члена организации, 24 — выступили против.

По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, Лондон, продвигая свой проект резолюции, использовал шантаж и оказывал давление на ближайших союзников Москвы. 

В свою очередь, в МИДе отметили, что данное решение станет серьезным ударом по организации, который приведет к тяжелым последствиям. Зампред комитета Госдумы по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, не исключил выход России из ОЗХО на фоне принятого решения о расширении полномочий.

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