Захарова обвинила Лондон в подкупе делегаций ОЗХО

При голосовании по расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) имел место подкуп ряда делегаций, заявила 28 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В подкупе она обвинила Лондон и ряд его партнеров, сообщает ТАСС.

Накануне, 27 июня, на специальной сессии структуры был принят проект резолюции о наделении ОЗХО правом определять виновных в применении химоружия. Данное решение поддержали 82 члена структуры, 24 выступили против.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 28 июня, что расширение мандата организации наносит серьезный удар по структуре и Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).

В Совете Федерации предложенный Великобританией документ по расширению полномочий ОЗХО назвали очередной попыткой Лондона получить рычаги давления на Москву.

В этой связи зампред комитета Госдумы по международным делам Владимир Джабаров не исключил выход России из ОЗХО.