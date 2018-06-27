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Лондон обвинили в шантаже для расширения мандата ОЗХО

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Западные государства прибегли к шантажу при принятии решения о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). С таким заявлением выступил постпред России в организации Александр Шульгин.

Он подчеркнул, что британские дипломаты и их сторонники оказывали «беспрецедентное давление на другие страны», сообщает телеканал RT.

«Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили», — заявил Шульгин, отметив, что ему известны случаи открытого шантажа ближайших союзников Москвы.

Он добавил, что сессия ОЗХО проходила в напряженном режиме, а зал заседаний «заполонили» представители малых островных государств, которые единодушно поддерживали инициативу британской стороны.

Ранее сегодня участники специальной сессии ОЗХО одобрили подготовленный Лондоном проект резолюции по расширению полномочий организации. Таким образом, ОЗХО получила право определять виновных в применении химического оружия или отравляющих веществ.

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