Матвиенко предрекла развал ОЗХО из-за расширения ее полномочий

Наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом определять виновных в применении химического оружия и отравляющих веществ приведет к развалу данной структуры. Такую точку зрения высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она указала, что принятие подготовленного Лондоном проекта резолюции приведет к расколу и нелегитимности решений ОЗХО, сообщает ТАСС.

Матвиенко добавила, что российские власти приложат усилия, что исправить сложившуюся ситуацию.

27 июня участники специальной сессии ОЗХО одобрили проект резолюции, расширяющий полномочия организации. Структуру наделили правом определять виновных в применении химоружия.

По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, Лондон, продвигая свой проект резолюции, использовал шантаж и оказывал давление на ближайших союзников Москвы.