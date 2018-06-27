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«Белых касок» заподозрили в подготовке в Сирии провокации с химоружием

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Фото: TASS/Barcroft Images/Abdulmonam Eassa
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Неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») готовит провокацию в сирийской провинции Идлиб. Данная информация поступила в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) от местных жителей.

Запах провокации
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Начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков рассказал, что в регион прибыли шесть автомобилей с эмблемами «Белых касок» и грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами.

По словам местных жителей, четверо неизвестных снарядили головные части ракет жидкостью и порошком, после чего уехали в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман, передает «РИА Новости».

Добровольческая организация «Белые каски» в апреле текущего года распространила информацию о применении химического оружия в сирийском городе Дума. Это послужило поводом для массированного ракетного удара по территории арабского государства, нанесенного США и их союзниками.

Российские власти неоднократно опровергали информацию о применении химоружия в Думе, указывая на провокацию со стороны «Белых касок».

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