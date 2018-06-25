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МИД ожидает ответа от Запада о причинах атаки на научный центр в сирийской Барзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Запад пытается уйти от ответа о причинах атаки на научный центр в сирийской Барзе, сообщается в комментарии департамента информации и печати российского МИД в понедельник, 25 июня.

Поводом для такого заявления стала информация о том, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) дважды подтверждали отсутствие запрещенной деятельности в научно-исследовательском центре.

«Страны Запада стараются уйти от ответа на очень чувствительный для них вопрос: на каком основании был нанесен ракетный удар по этому НИЦ, когда ОЗХО дважды подтвердила отсутствие там какой-либо запрещенной по КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия) деятельности», — цитирует сообщение ТАСС.

25 июня ОЗХО в докладе подтвердила отсутствие какого-либо химоружия в исследовательском центре «Барза» в Дамаске, где якобы велась разработка отравляющих веществ.

11 июня представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командование «Сирийской свободной армии» (ССА) при содействии США готовит серьезную провокацию в Сирии и что данная информация подтверждена по трем независимым каналам.

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