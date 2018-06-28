В МИДе назвали расширение мандата ОЗХО ударом по организации

Министерство иностранных дел России подвергло критике решение о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Этот шаг наносит серьезный удар по структуре и Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Великобритания, США и их союзники, вопреки очевидной логике и аргументам России, продавили данное решение, используя в том числе грубый нажим. Рябков добавил, что последствия этого решения будут тяжелыми, передает «РИА Новости».

«Мы сомневаемся в возможности сохранения КЗХО и ОЗХО в том виде, в котором она существовала до сих пор. Но здесь очень многое зависит от того, каким будет практическое поведение группы стран и технического секретариата организации», — указал замглавы МИД.

Он также выразил сожаление, что техсекретариат организации пошел на поводу у оппонентов России.

Проект резолюции о наделении ОЗХО правом определять виновных в применении химоружия был принят на специальной сессии структуры 27 июня. За данный шаг проголосовали 82 члена структуры, 24 выступили против.