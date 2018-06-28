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Глава МИД Ирана назвал власти США некомпетентными

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Фото: Global Look Press/Emmanuele Contini
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) назвал власти Соединенных Штатов коррумпированными, некомпетентными и несправедливыми по отношению к американцам.

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На своей странице в Twitter глава иранской дипломатии отметил, что граждане США устали от несправедливости, исходящей от лидеров страны. По словам Зарифа, тактика, которую избрал Вашингтон по отношению к разделению семей мигрантов, является бесполезной.

«Те, кто живет в стеклянном доме, не должны бросаться камнями», — отметил министр. Критике Зарифа подверглась и социальная политика США. Он добавил, что «40 млн американцев не должны жить ниже черты бедности в самом богатом государстве мира», потому граждане США ждут перераспределения богатств.

В среду, 27 июня, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в подавлении акций протеста в стране, а президент Ирана Хасан Роухани пообещал в эфире государственного телевидения поставить США «на колени».

В тот же день стало известно, что Иран запустил завод по производству уранового концентрата, который используется в ядерной промышленности.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников. 

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