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Иран запустил завод по производству уранового концентрата

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Иран запустил завод по производству уранового концентрата, который используется в ядерной промышленности. Об этом сообщила Организация по атомной энергии исламской республики.

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В ведомстве подчеркнули, что предприятие, расположенное в Исфахане, спустя девять лет произвело первую бочку «желтого кека», сообщает «РИА Новости».

Завод был запущен в связи с несоблюдением США условий Совместного всеобъемлющего плана (СВПД) по иранской ядерной программе. Разрешение на запуск дали аятолла Али Хаменеи и президент Ирана Хасан Роухани.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия).

Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Позднее американские власти несколько раз расширяли санкции против ИРИ.

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