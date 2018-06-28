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США призывают страны СБ ООН ввести санкции против Ирана

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Фото: REUTERS/Raheb Homavandi
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Вашингтон намерен продолжить политику санкций в отношении Ирана и призывает остальные страны Совета Безопасности ООН присоединиться к ним. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при Организации Джонатан Коэн.

«Новые санкции демонстрируют нашу жесткую позицию, такие санкции будут продолжены», — цитирует Коэна подчеркнул он.

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Коэн обвинил Иран в нарушении резолюций СБ ООН, в том числе о запрете поставки оружия.

Ситуация вокруг ядерного соглашения с Ираном обострилась после 8 мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Соглашение было достигнуто в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников — Россией, США, Британией, Китаем, Францией и Германией.

4 июня стало известно, что Организация по атомной энергии Ирана расширит масштабы обогащения урана в случае краха международного соглашения по ядерной программе.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что странам ЕС необходимо выработать единую позицию по СВПД в связи с выходом США из договора. Он призвал политиков подтвердить приверженность ЕС соглашению, поскольку сделка «хороша для европейской глобальной безопасности». По мнению политика, необходимо сохранить СВПД, несмотря на действия США.

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